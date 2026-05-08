Guest: Simon-David Williams, EVP of Millenium Micro, Canada’s largest network of independent IT retailers and service providers.

Simon-David evaluated the impact of the ITSEC event and identified key areas for growth to expand its national reach. He highlighted the high quality of the main-stage content and the broad perspective provided by the speakers, noting that the conferences triggered critical technical realizations regarding security stack gaps and the rapid evolution of threats. Iin-person networking is a vital tool for building relationships, sharing best practices, and driving business—prioritizing live interaction for vendors and developers over standard webinars.

Simon-David also explored the trajectory of AI in cybersecurity, described through a three-stage progression—ridiculous, dangerous, obvious—and stressed the urgent need for clear organizational policies.

Simon-David a évalué l’impact de l’événement ITSEC et a identifié des axes de croissance clés pour accroître sa portée nationale. Il a souligné la grande qualité du contenu présenté sur la scène principale ainsi que la perspective élargie apportée par les conférenciers, notant que les présentations ont suscité des prises de conscience techniques cruciales concernant les lacunes des piles de sécurité et l’évolution rapide des menaces. Le réseautage en personne demeure un outil essentiel pour bâtir des relations, partager des meilleures pratiques et générer des occasions d’affaires — privilégiant ainsi les interactions directes pour les fournisseurs et les développeurs par rapport aux webinaires standards.

Simon-David a également exploré la trajectoire de l’IA en cybersécurité, décrite selon une progression en trois étapes — ridicule, dangereuse, évidente — tout en insistant sur le besoin urgent de définir des politiques organisationnelles claires.