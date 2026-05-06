Guest: Nicolas Côté, Cybersecurity Practice Manager of Solulan, a major Canadian Managed Service Provider (MSP) and IT consulting firm based in Blainville, Quebec.

Nicolas talked about how AI is reshaping cybersecurity and the firm’s client advisory approach. He emphasized that Solulan’s role is to listen, assess risk, and educate clients with concrete, confidence-building steps. He also focused on onboarding practices and core recommendations for small and medium enterprises. Performing an initial security assessment, hardening access controls before deploying AI tools, and pairing users with support, accelerate safe adoption. Regional compliance requirements, notably Quebec’s Law 25, are urgent priorities for local companies, alongside basic controls such as reliable backups and an incident response plan.

Nicolas a expliqué comment l’IA redéfinit la cybersécurité et l’approche de conseil auprès des clients de la firme. Il a souligné que le rôle de Solulan est d’écouter, d’évaluer les risques et d’éduquer les clients par des étapes concrètes visant à instaurer un climat de confiance. Il a également mis l’accent sur les pratiques d’accueil (onboarding) et les recommandations fondamentales pour les petites et moyennes entreprises. Réaliser une évaluation initiale de la sécurité, renforcer les contrôles d’accès avant de déployer des outils d’IA et jumeler les utilisateurs à un soutien technique adéquat sont des éléments qui accélèrent une adoption sécuritaire. Les exigences de conformité régionale, notamment la Loi 25 au Québec, constituent des priorités urgentes pour les entreprises locales, tout comme les contrôles de base tels que des sauvegardes fiables et un plan de réponse aux incidents.