Guest: Eric Beauchemin, President of Grav-ITI, a specialized MSP and technology consultancy based in Quebec

Eric talked about the transition from break-fix IT to managed security services and AI offerings for SMBs, and explained how that work aligns IT operations with customer business processes. He described a deliberate shift toward business analysis, understanding customer workflows, protecting intellectual property and personal data under Quebec’s Law 25, and implementing data governance and data lifecycle controls when deploying AI solutions. He recommended relying on established vendors, beginning AI initiatives as small pilots, and ensuring senior developer involvement to design secure architecture.

Eric a abordé la transition des services informatiques traditionnels (mode « break-fix ») vers les services de sécurité gérés et les offres d’IA pour les PME, en expliquant comment cette évolution permet d’aligner les opérations TI sur les processus d’affaires des clients. Il a décrit un virage délibéré vers l’analyse d’affaires, la compréhension des flux de travail des clients, la protection de la propriété intellectuelle et des données personnelles sous la Loi 25 du Québec, ainsi que la mise en œuvre de contrôles de gouvernance et de cycle de vie des données lors du déploiement de solutions d’IA. Il a recommandé de s’appuyer sur des fournisseurs établis, de lancer les initiatives d’IA par de petits projets pilotes et de s’assurer de l’implication de développeurs chevronnés pour concevoir des architectures sécurisées.