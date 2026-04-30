Guest: Frédérik Bernard, CEO of Secur01, a specialized Managed Security Service Provider (MSSP) based in Quebec, with offices in Laval and Anjou.

Frédérik talked about Secure01’s role as a specialized MSSP that partners with MSPs to deliver managed security without competing for their clients. He also discussed the vulnerability of overconfidence within some MSPs, where internal trust can often lead to overlooked security gaps. An external auditor is essential for identifying these blind spots. Driven by regulatory pressure, insurance mandates, and reputational risks, MSPs are increasingly seeking specialized partners like Secure01. Targeting SMEs with 5 to 1,000 users, Secure01 reinforces its credibility through elite certifications, including SOC 2 Type 2 and ISO 27001, as well as its status as a licensed private security agency.

Frédérik a abordé le rôle de Secur01 en tant que MSSP spécialisé, qui collabore avec les MSP pour offrir une sécurité gérée sans entrer en compétition pour leurs clients. Il a également discuté de la vulnérabilité liée à l’excès de confiance au sein de certains MSP, où la confiance interne peut souvent mener à des failles de sécurité négligées. Un auditeur externe est essentiel pour identifier ces angles morts. Poussés par les pressions réglementaires, les exigences des assureurs et les risques réputationnels, les MSP recherchent de plus en plus des partenaires spécialisés comme Secur01. Ciblant les PME de 5 à 1 000 utilisateurs, Secur01 renforce sa crédibilité grâce à des certifications de haut niveau, incluant SOC 2 Type 2 et ISO 27001, ainsi que par son statut d’agence de sécurité privée licenciée.