Guest: Geneviève Pellerin, Director of Marketing for Uni-Recycle, a Quebec-based company specializing in IT Asset Disposition (ITAD) and the ecological management of electronic waste.

Genevieve spoke about the company’s specialized approach to the secure management and repurposing of end-of-life electronic equipment. She detailed the company’s rigorous operational pipeline. This process begins with secure device collection and moves through high-standard data sanitization. For highly sensitive assets, Uni-Recycle performs physical memory destruction, ensuring that client confidentiality and brand reputation are fully protected against data breaches.

She emphasized that utilizing a certified recycler is no longer just an environmental choice but a critical compliance requirement for corporate accountability and operational traceability. Uni-Recycle advocates for a Circular Economy model, prioritizing the repair and redistribution of hardware over simple material recycling—a strategy that maximizes the lifespan of devices and reduces the carbon footprint of IT infrastructure.

The briefing concluded with two major announcements regarding the company’s growth:

Sector Focus: The company is sharpening its commercial focus on industries that handle high volumes of sensitive data, offering integrated solutions that cover everything from secure redeployment to final destruction.

Ontario Expansion: Uni-Recycle has officially launched its first phase of expansion outside of Quebec, targeting the Ontario market to meet the growing demand for compliant e-waste solutions.

Geneviève a présenté l’approche spécialisée de l’entreprise en matière de gestion sécurisée et de revalorisation des équipements électroniques en fin de vie. Elle a détaillé le rigoureux pipeline opérationnel de l’organisation, un processus qui débute par la collecte sécurisée des appareils et se poursuit par un effacement des données (sanitisation) répondant aux normes les plus strictes. Pour les actifs hautement sensibles, Uni-Recycle procède à la destruction physique des supports de mémoire, garantissant ainsi que la confidentialité des clients et la réputation de leur marque sont pleinement protégées contre toute violation de données.

Elle a souligné que le recours à un recycleur certifié n’est plus seulement un choix environnemental, mais une exigence de conformité essentielle pour assurer la responsabilité d’entreprise et la traçabilité opérationnelle. Uni-Recycle préconise un modèle d’économie circulaire qui privilégie la réparation et la redistribution du matériel plutôt que le simple recyclage des matières — une stratégie qui maximise la durée de vie des appareils et réduit l’empreinte carbone de l’infrastructure TI.

La séance s’est conclue par deux annonces majeures concernant la croissance de l’entreprise :