Guest: Philippe Fortier, Director Quebec & Maritimes for Millenium Micro, Canada’s largest IT independent reseller group, focusing on optimizing profits for its 291 affiliates.

Philippe talked about cybersecurity outreach efforts, evolving threat trends, and Millennium Micro’s role supporting MSPs and end customers. He also discussed regulation, noting existing baseline requirements in Quebec and the expectation that similar rules will expand across Canada, effectively creating a compliance perimeter organizations will need to meet. Millennium Micro outlined its partner program and support offerings—trainings, seminars, one-on-one coaching, and internal resources—that help MSPs secure clients and adapt to regulatory expectations.

Philippe a abordé les efforts de sensibilisation à la cybersécurité, l’évolution des tendances en matière de menaces, ainsi que le rôle du Groupe Millenium Micro dans le soutien aux MSP et à leurs clients finaux. Il a également discuté de la réglementation, soulignant les exigences de base déjà en vigueur au Québec et la prévision que des règles similaires s’étendront à l’ensemble du Canada, créant ainsi un périmètre de conformité auquel les organisations devront impérativement répondre. Millenium Micro a présenté son programme de partenariat et ses offres de soutien — incluant des formations, des séminaires, du coaching individuel et des ressources internes — qui aident les MSP à sécuriser leurs clients et à s’adapter aux attentes réglementaires.