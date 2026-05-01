Guest: Stéphane Auger, VP Technologies, CISO of Équipe Microfix, a prominent Managed Service Provider (MSP) and cybersecurity firm based in Quebec, with its primary headquarters in Terrebonne.

Stéphane provided an overview of Microfix’s managed security services and discussed industry trends, regulatory gaps in Quebec, and practical incident response recommendations. Microfix is an MSSP focused on incident response and managed cybersecurity for organizations of about 20–500 employees. Stéphane also talked about compliance and operational shortfalls under Quebec’s Law 25, with many organizations not meeting its baseline requirements.

Stéphane a présenté un survol des services de sécurité gérés de Microfix et a discuté des tendances de l’industrie, des lacunes réglementaires au Québec ainsi que de recommandations pratiques en matière de réponse aux incidents. Microfix est un MSSP spécialisé dans l’intervention sur incident et la cybersécurité gérée pour les organisations comptant environ 20 à 500 employés. Stéphane a également abordé les manquements opérationnels et de conformité liés à la Loi 25 du Québec, soulignant que de nombreuses organisations ne répondent toujours pas aux exigences de base de cette législation.