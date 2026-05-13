Guest: Frédéric Visinand, President, InfoVirtuel, a boutique IT firm that focuses on providing high-touch, personalized technology support to small and medium-sized enterprises (SMEs) and self-employed professionals.

Frédéric detailed the firm’s comprehensive service catalog, which includes user support, hardware management, cybersecurity, email migrations, and cloud/server infrastructure. These services are available through both dedicated managed service agreements and pay-per-use billing models.

A defining feature of InfoVirtuel is its commitment to direct human interaction. Clients speak directly to a human technician rather than navigating an AI-driven automated menu for initial contact. This “human-first” philosophy is designed to provide immediate, reassuring support for SMEs. By balancing a friendly, personal approach with serious, high-security standards, InfoVirtuel positions itself as a partner that demystifies technology while ensuring professional-grade reliability.

Frédéric a détaillé le catalogue complet des services de la firme, qui comprend le soutien technique aux utilisateurs, la gestion du matériel, la cybersécurité, les migrations de courriels ainsi que l’infrastructure de serveurs et d’infonuagique. Ces services sont offerts soit par le biais d’ententes de services gérés dédiés, soit selon un modèle de facturation à l’acte.

L’une des caractéristiques distinctives d’InfoVirtuel est son engagement envers l’interaction humaine directe. Les clients s’entretiennent directement avec un technicien plutôt que d’avoir à naviguer dans un menu automatisé par intelligence artificielle lors du premier contact. Cette philosophie « l’humain d’abord » est conçue pour offrir un soutien immédiat et rassurant aux PME. En équilibrant une approche amicale et personnalisée avec des normes de sécurité rigoureuses, InfoVirtuel se positionne comme un partenaire qui démystifie la technologie tout en garantissant une fiabilité de calibre professionnel.

Listen to the interview to catch Julian giving his best French a go. A for effort!