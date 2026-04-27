Guest: Maxime Trottier, VP Sales & Marketing, Devolutions, a leading Canadian software company specializing in Privileged Access Management (PAM), remote connection management, and password security for IT professionals.

Maxime provided an overview of Devolutions and its flagship Remote Desktop Manager (RDM), describing the product’s role in remote connection, password management, and privileged access for businesses. Devolutions supports more than one million users worldwide and layers privilege controls over common protocols such as RDP and SSH, while auditing who connected to which systems and when. RDM enables role-based access controls for employees, contractors, and vendors and automates connection workflows including VPN and SSH certificate use to reduce manual password entry and reconfiguration.

He also addressed compliance and market fit, citing relevance to Quebec regulations including Law 25 and the CAN/CSA Z246 standard, and noting the value of visibility and logging for MSPs and cyber insurance requirements.

Maxime a présenté un survol de Devolutions et de son produit phare, Remote Desktop Manager (RDM), en décrivant le rôle de la solution dans la gestion des connexions à distance, des mots de passe et des accès privilégiés pour les entreprises. Devolutions soutient plus d’un million d’utilisateurs à travers le monde et superpose des contrôles de privilèges aux protocoles courants tels que RDP et SSH, tout en effectuant un audit précis des accès (qui s’est connecté à quel système et à quel moment). RDM permet d’instaurer des contrôles d’accès basés sur les rôles pour les employés, les sous-traitants et les fournisseurs, en plus d’automatiser les flux de travail de connexion — incluant l’utilisation de VPN et de certificats SSH — afin de réduire les configurations manuelles et la saisie répétitive de mots de passe.

Il a également abordé les enjeux de conformité et l’adéquation avec le marché, citant la pertinence de la solution face aux réglementations québécoises, notamment la Loi 25 et la norme CAN/CSA Z246. Il a souligné l’importance de la visibilité et de la journalisation (logging) pour les fournisseurs de services gérés (MSP) ainsi que pour répondre aux exigences des polices de cyberassurance.