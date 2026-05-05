Guest: Martin Girard, President, Les Solutions One-Sky, a specialized IT services and consulting firm based in Quebec, primarily operating in the Greater Montreal and South Shore areas.

Martin talked about the rising integration of Artificial Intelligence within businesses, specifically highlighting the urgent need for client education to provide proper guardrails for these tools. He detailed the history and operational model of One Sky Solutions. With 35 years of experience, the firm focuses on a service model driven by ticket analysis and data insights to boost SME productivity. A core component of their approach includes mandatory quarterly reviews to analyze support tickets, establish whitelists, and map client peak periods for better project planning. One Sky Solutions positions itself as a strategic advisor, guiding clients toward specialized legal and procedural partners when complex regulatory requirements exceed standard technical implementation.

Martin a discuté de l’intégration croissante de l’intelligence artificielle au sein des entreprises, en soulignant particulièrement le besoin urgent d’éduquer les clients afin de mettre en place des balises pour ces outils. Il a détaillé l’historique et le modèle opérationnel de Solutions One-Sky. Forte de 35 ans d’expérience, la firme privilégie un modèle de service axé sur l’analyse des billets de soutien et des données pour stimuler la productivité des PME. Un élément central de leur approche inclut des revues trimestrielles obligatoires pour analyser les demandes de support, établir des listes blanches et cartographier les périodes de pointe des clients afin de mieux planifier les projets. Solutions One-Sky se positionne comme un conseiller stratégique, guidant ses clients vers des partenaires juridiques et procéduraux spécialisés lorsque les exigences réglementaires complexes dépassent la simple mise en œuvre technique.