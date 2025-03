Guest: Simon-David Williams, President, Groupe ISM

The upcoming ChannelNext East event in Quebec will include a presentation by Simon David from Groupe ISM, focusing on the role of artificial intelligence in cybercrime and its implications for Managed Service Providers (MSPs). Simon will outline strategies for monetizing AI within the cyber business and enhancing client offerings. The discussion will also address critical compliance issues, such as cyber insurance and relevant laws, particularly law 25, that MSPs need to understand to navigate the regulatory landscape in Quebec effectively.

Le prochain événement ChannelNext Est au Québec inclura une présentation de Simon David du Groupe ISM, axée sur le rôle de l’intelligence artificielle dans la cybercriminalité et ses implications pour les fournisseurs de services gérés (MSP). Simon présentera des stratégies pour monétiser l’IA dans le secteur de la cybersécurité et améliorer les offres aux clients. La discussion abordera également les questions de conformité critiques, telles que l’assurance cybernétique et les lois pertinentes, en particulier la loi 25, que les MSP doivent comprendre pour naviguer efficacement dans le paysage réglementaire du Québec.

