Guest: Eric Parent, CEO, EVA Technologies

Eric will focus on the critical cybersecurity challenges faced by enterprises and Managed Service Providers (MSPs). He highlighted the common misconception among enterprises that their existing security measures are sufficient, which often leads to unaddressed vulnerabilities and potential sales losses for IT service providers. He outlined his approach to evaluating an enterprise’s security maturity, which includes creating tailored roadmaps, recommending necessary technologies, and providing coaching to management. Eric emphasized the importance of open communication with clients and MSPs, illustrating how direct conversations can resolve issues effectively.

Éric se concentrera sur les défis critiques de cybersécurité auxquels sont confrontées les entreprises et les fournisseurs de services gérés (MSP). Il a souligné l’idée fausse répandue parmi les entreprises selon laquelle leurs mesures de sécurité existantes sont suffisantes, ce qui entraîne souvent des vulnérabilités non traitées et des pertes de ventes potentielles pour les fournisseurs de services informatiques. Il a décrit son approche pour évaluer la maturité de la sécurité d’une entreprise, qui comprend la création de feuilles de route personnalisées, la recommandation des technologies nécessaires et la fourniture de coaching à la direction. Éric a souligné l’importance d’une communication ouverte avec les clients et les MSP, illustrant comment des conversations directes peuvent résoudre efficacement les problèmes.

Meet Eric and more great speakers at ChannelNext East on April 28th and 29th, 2025, in St-Sauveur, QC