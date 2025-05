Guillaume Laurier, Director of Operations at Convoflo

Guillaume discusses his company’s focus on expanding their distribution network. He highlighted the platform’s capability to facilitate secure exchanges of confidential information, which addresses significant concerns for Canadian Managed Service Providers (MSPs) regarding data sovereignty. Most clients are in professional services, such as accounting and legal sectors, making partnerships with MSPs crucial. To incentivize MSPs, Convoflo has implemented a loyalty program that offers up to 30% of the margin for referrals, streamlining the service process for MSPs by managing all service-related tasks.

Guillaume explique que son entreprise se concentre sur l’expansion de son réseau de distribution. Il a souligné la capacité de la plateforme à faciliter les échanges sécurisés d’informations confidentielles, ce qui répond aux préoccupations importantes des fournisseurs de services gérés (MSP) canadiens concernant la souveraineté des données. La plupart des clients sont dans les services professionnels, tels que les secteurs de la comptabilité et du droit, ce qui rend les partenariats avec les MSP cruciaux. Pour inciter les MSP, Convoflo a mis en place un programme de fidélité qui offre jusqu’à 30 % de marge pour les recommandations, rationalisant le processus de service pour les MSP en gérant toutes les tâches liées au service.